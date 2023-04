Die Zahlen des RKI vom 05.04.2023

Teilen

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch (05.04.23) mit Stand 03.06 Uhr mitteilte, erreicht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,6 (Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus pro 100.000 Einwohner*innen binnen sieben Tagen) (46,4 vor einer Woche). Es handelt sich um 17 neue Fälle in den letzten sieben Tagen.

Mit Stand 04.04.2023 werden in Darmstadt 3 Personen intensivmedizinisch behandelt, davon werden 3 Person invasiv beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt 76%. Der Anteil von COVID‑19 Patient*innen an Intensivbetten beträgt 3%.

Aktuell sind in in der Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 280 (+3) Menschen an oder mit COVID-19 gestorben.

Inzidenz in den Landkreisen (05.04.23)

In Klammer die Zahlen vom vergangenen Mittwoch.

Darmstadt-Dieburg: 17,9 (31,7)

Odenwaldkreis: 11,3 (46,4)

Bergstraße: 18,8 (29,5)

Groß-Gerau: 13,0 (25,3)

Offenbach: 15,7 (26,9)

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 20,1 (39,8).

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.06 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Die Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Durch den Wegfall der Testpflicht und weniger Testmöglichkeiten seit dem 1. März 2023, bleiben viel Fälle unerkannt und die gemeldeten Inzidenzwerte entsprechen nicht den tatsächlichen Zahlen.

Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für Hessen liegt aktuell bei 4,24 pro 100.000 Einwohner*innen (03.04.2023). Eine Woche zuvor betrug der Wert 5,96 pro 100.000.

In der Hessischen IVENA-Statistik vom 03.04.2023 werden auf Normalstationen 799 Patientinnen und Patienten in hessischen Krankenhäusern gezählt, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde; eine Woche davor lag diese Zahl bei 1.048.

Am 03.04.2023 liegen auf hessischen Intensivstationen 112 Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-Diagnose, eine Woche zuvor waren es 128.