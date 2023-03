Raunheim: Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Teilen

Aufgrund des sehr lauten Motorgeräuschs eines Motorrades, beabsichtigten zivile Verkehrsfahnder der Polizei am Montagabend (27.03.23), gegen 17.15 Uhr, auf der A 3 bei Raunheim den Fahrer der Maschine zu kontrollieren. Der Mann gab Gas.

Zunächst verfolgten die Beamten den Biker auf die Bundesstraße 43 in Richtung Kelsterbach. Am Mönchhof-Kreisel versuchte er durch ein Fahrmanöver außer Sichtweite der Zivilstreife zu gelangen und verlor anschließend auf dem Autobahnzubringer zur A 3 in Richtung Frankfurt in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Der Biker prallte in die Schutzplanke. Auch das Polizeiauto stieß beim Ausweichen gegen die Planke. Der 28-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 14.000 Euro

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Motorrad und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen