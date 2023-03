Einhausen: 55-Jähriger geschlagen und schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am späten Mittwochabend (22.03.23), gegen 23.30 Uhr, zu einem Angriff auf einen 55 Jahren alten Mann auf einem Verbindungsweg zu einem Parkplatz in der Mathildenstraße in Einhausen. Der 55-Jährige wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von zwei Unbekannten unter anderem mehrfach in das Gesicht geschlagen. Infolge der Attacke erlitt er schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim ist nun mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittelnden für alle Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen