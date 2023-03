Michelstadt: Zahlreiche Fahrzeuge von Unbekannten beschmiert – Polizei ermittelt

Teilen

Elf Autos und ein Motorrad sind am Freitag (24.03.23), in der Zeit zwischen 7.30 und 13.00 Uhr, in Michelstadt von noch unbekannten Tätern in einem Parkdeck im Bereich einer Sporthalle in der Erbacher Straße mit einem Permanent-Marker beschmiert worden. Die Schmierereien haben nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Bezug zu einer kurdischen Arbeiterpartei als Hintergrund.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Inhalt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Angaben zu den Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen