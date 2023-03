Bischofsheim: Exhibitionist in Einkaufsmarkt – Polizei ermittelt

Teilen

Am Freitagmittag (24.03.23), gegen 14.00 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann in Bischofsheim in einem Einkaufsmarkt „Am Schindberg“ eine 39-Jährige belästigt und sein Genital entblößt.

Die Rüsselsheimerin informierte eine Angestellte und der Mann flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Er wurde auf ein Alter unter 30 Jahre sowie eine Körpergröße von circa 1,60 bis 1,65 Meter geschätzt. Er hatte einen Dreitagebart, war dunkel gekleidet und hatte nach Angaben der Frau ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen