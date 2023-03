Bombe in Weiterstadt entschärft

Teilen

Die Weltkriegsbombe auf dem Betriebsgelände von Röhm in Weiterstadt ist entschärft. Der Zünder wurde am Mittwochmittag (22.03.2023) mit einer gezielten kleineren Sprengung unschädlich gemacht. Große Erleichterung bei allen Beteiligten. Alles verlief reibungslos. Entschärft haben die Bombe zwei Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums. Die Betretungsverbote wurden nach der erfolgreichen Entschärfung durch die Stadt Weiterstadt und die Stadt Darmstadt aufgehoben. Die Menschen können damit in ihre Wohnungen zurückkehren.