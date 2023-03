Groß-Gerau: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen

Teilen

In Zeiten möglicher Naturkatastrophen, Epidemien, Gefahrgutunfälle oder terroristischer Anschläge ist es von großer Bedeutung, dass die Bevölkerung über Notfallmaßnahmen informiert ist und im Ernstfall schnell und angemessen reagieren kann. Hierbei spielen Notfallbroschüren eine entscheidende Rolle, da sie wichtige Informationen zu Verhaltensweisen und Tipps für eine gute Vorbereitung auf Krisensituationen enthalten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat daher spezielle Notfallbroschüren entwickelt, die in unterschiedlichen Situationen zum Einsatz kommen können. Diese Broschüren enthalten Handlungsempfehlungen und Informationen für den Fall von Naturkatastrophen wie z.B. Hochwasser, Erdbeben oder Waldbrände, aber auch Stromausfälle. In der Broschüre befindet sich auch eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten, an die man denken sollte.

Um eine bestmögliche Vorbereitung auf Notfallsituationen zu gewährleisten, ist es nötig, dass die Notfallbroschüren flächendeckend verteilt werden, damit die Bevölkerung sich mit den Inhalten beschäftigen und sich entsprechend vorbereiten kann. Bereits 2021 wurden den Kreiskommunen 7000 Broschüren für die Bevölkerung übergeben. Der Kreis Groß-Gerau hat nun weitere 14.000 dieser Broschüren vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur Verfügung gestellt bekommen.

10.000 dieser Broschüren wurden bereits an alle Kommunen im Kreis Groß-Gerau verteilt. Diese sollen die Hefte erneut auslegen und/oder an die Bevölkerung verteilen. Weitere Broschüren werden über andere Wege, wie zum Beispiel über Hausarztpraxen und die Kreisverwaltung, verteilt.

Der Katastrophenschutz ruft die Menschen auf, sich im Zusammenhang mit den Broschüren an die jeweils eigene Gemeinde- oder Stadtverwaltung zu wenden.

Eine digitale Ausführung der Broschüre findet sich auf der Homepage www.gg112.de, dort im Downloadbereich.

Quelle: Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau