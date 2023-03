Dieburg: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Montagmittag (20.03.23) kam es in Dieburg, gegen 13.00 Uhr, im Bereich der Straße „An der Brückenmühle“ zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren circa 20 Personen, unter anderem Schüler, an dem Konflikt beteiligt. Beim Eintreffen der Polizei waren die Personen bereits nicht mehr vor Ort. Eine Videoaufnahme der Auseinandersetzung wurde der Polizei bereits zugesandt und soll nach jetzigem Kenntnisstand auch in den sozialen Medien kursieren.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll es bereits vor den körperlichen Auseinandersetzungen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Wie viele Personen sich im Rahmen der Schlägerei verletzten, ist noch unklar. Nach jetzigem Stand kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Auch die Ermittlungen zu den genauen Gründen der Auseinandersetzung und den Teilnehmern dauern noch an.

Wenn Sie Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9659 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen