Tischgesellschaften – „MusenSusen: Recht gehabt“

Teilen

Nele findet heraus, was man früher im Wald durfte und was nicht. Nele wundert sich, dass es früher in Darmstadt verboten war, in den Wald zu gehen. Findet zusammen mit Nele und MusenSuse Heike heraus, was der Landgraf so alles durfte, seine Untertanen aber nicht. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Um Stöcke und Zapfen für unser Bastelvergnügen zu sammeln, streifen wir gemeinsam durch den Wald – fast wie ein Landgraf…

Sonntag, 26.02.2023, 15:00-16:00 Uhr

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt)

Treffpunkt: Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Bild: Die MusenSusen

Quelle: bioversum Jagdschloss Kranichstein