Geschubst und Geld entwendet – Zeugen gesucht

Fünf noch unbekannte Personen sollen am Samstagabend (18.03.23) in Darmstadt ihr Unwesen am Sabaisplatz auf der Mathildenhöhe getrieben haben. Nach derzeitigen Erkenntnisstand traten sie gegen 23 Uhr an einen 28 -jährigen Spaziergänger heran, schubsten ihn und schnappten sich sein Geld. Danach traten sie die Flucht an.

Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt wurden. Alle fünf hatten kurze Haare und trugen eine Weste. Weitere Details liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern aktuell nicht vor.

Das für diesen Fall zuständige Kommissariat 10 sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Personengruppe geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen