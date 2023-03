Neuer Ausbildungskurs für die Mitarbeit in der Notfallseelsorge und Krisenintervention in Darmstadt und Umgebung

Teilen

Die Notfallseelsorge und Krisenintervention Darmstadt und Umgebung ist eine Kooperation der evangelischen und katholischen Kirche und des Arbeiter-Samariter-Bundes. Sie unterstützt Betroffene unabhängig von Herkunft und Konfession in den ersten Stunden nach einem plötzlichen Todesfall im häuslichen Bereich oder durch den Straßenverkehr. Die Einrichtung arbeitet Kultur- und religionsübergreifend.

Derzeit sind 34 Ehrenamtliche im Team aktiv und teilen sich so die ganzjährige Dienstbereitschaft rund um die Uhr.

Im Juni 2023 beginnt ein neuer Ausbildungskurs für interessierte Ehrenamtliche. Der Grundkurs findet an insgesamt fünf Wochenenden bis November 2023 im Zentrum Seelsorge in Darmstadt statt. Der Kurs beinhaltet die Qualifikation für ein sehr angesehenes Ehrenamt, das sich in den Dienst aller Menschen stellt. Die Teilnehmenden erhalten durch den Kurs eine gute Vorbereitung für Ihren Dienst.

Interessierte sind eingeladen zu einem Infoabend am Mittwoch, 29. März 2023, 19 Uhr im Offenen Haus, Rheinstraße 31 in 64283 Darmstadt.

Interessierte an Ausbildung und Mitarbeit sowie Personen, die an diesem Termin verhindert sind, können Kontakt mit dem Leitungsteam aufnehmen: Susanne Fitz unter Tel. 0176 12539065 oder Detlef Winterstein unter Tel. 0163 7545479.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt