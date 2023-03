Ober-Ramstadt: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

Gleich auf fünf Fahrzeuge hatten es Kriminelle in Ober-Ramstadt in der Nacht zum Sonntag (12.03.23) in der Nieder-Ramstädter Straße und der Leuschnerstraße abgesehen. Dabei zerstörten die Täter teilweise Autoscheiben und traten Außenspiegel ab. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um drei Autos, ein Wohnmobil sowie einen Transporter.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen