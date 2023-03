Rüsselsheim: Überfall auf Selbstbedienungsladen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Aktuellen Ermittlungen zufolge betrat am Dienstagmorgen (07.03.23), um 9.00 Uhr, in Rüsselsheim ein bisher unbekannter Mann einen Selbstbedienungsladen in der Löwenstraße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Kriminelle dem Inhaber mehrfach ins Gesicht. Nachdem es dem Ladenbesitzer gelang, den ungebetenen Gast aus seinem Geschäft zu schieben, flüchtet der Mann ohne Beute fußläufig in Richtung Frankfurter Straße. Der Inhaber zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

20 – 30 Jahre alt, circa 1,70 – 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen, hatte eine kräftige Statur und war bekleidet mit einer grauen Kappe, einer orangefarbenen Daunenjacke, einem grauen Pulli, einer grauen Jogginghose und weißen Turnschuhen.

Mögliche Zeugen, welche zur Tatzeit eine männliche Person, auf die die Beschreibung passt im Bereich des Tatortes gesehen haben und Hinweise zum mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer: 06142/696-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen