Unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln auf Roller unterwegs – Polizei nimmt 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Als zwei Personen, die in der Nacht zum Freitag (03.03.23), gegen 2.00 Uhr, in Darmstadt gemeinsam auf einem Roller in der Friedberger Straße unterwegs waren, einen Streifenwagen bemerkten, versuchten sie vor den Polizisten wegzufahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Streifen eingesetzt waren, konnte ein Jugendlicher durch die Beamten nur wenige Minuten später im Bereich des Elsa-Brändström-Wegs vorläufig festgenommen werden.

Weil sich der Verdacht bei den Polizisten erhärtete, dass der 14-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand, verbrachten ihn die Polizisten zwecks Blutentnahme auf das Polizeirevier. Die Ermittlungen zu der zweiten Person und dem genutzten Roller dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen