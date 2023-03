Polizei zieht illegales E-Bike aus dem Verkehr

Teilen

Am Donnerstagmittag (02.03.23) stellte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein äußerst auffälliges E-Bike in der Hilpertstraße in Darmstadt fest. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass es sich bei dem E-Bike um ein selbstgefertigtes Kraftfahrzeug mit auffälligen Breitreifen handelte. Die Vorderachse war mit einem 750 Watt Motor versehen und an an der Hinterachse waren 1000 Watt verbaut. Somit hatte das Fahrzeug eine Gesamtleistung von 1750 Watt. Zulässig wären 250 Watt gewesen.

Am Lenker war ein Gasdrehgriff verbaut, der nach erster Einschätzung eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 55 km/h ermöglichte, ohne die Pedale zu benutzen. Der Eigentümer hatte zudem eine sehr gute Lichtanlage verbaut, die einwandfrei funktionierte. Er hatte hierbei sogar an Blinker und Bremslicht gedacht. Die Bremsanlage funktionierte, war jedoch für ein derartiges Fahrzeug mehr als unterdimensioniert.

Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Erstellung eines Gutachtens von der Polizei sichergestellt. Weil das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis hatte, dementsprechend auch nicht versichert war und auch nicht versichert werden kann, erwartet den Fahrer jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin muss ermittelt werden, ob sich der Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor dem Gesetz verantworten muss.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen