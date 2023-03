Hirschhorn: PKW stürzt Böschung hinab – Fahrerin wurde verletzt – LKW flüchtet von Unfallstelle

Teilen

Am Montag (27.02.23), gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 42-Jährige Autofahrerin die Landesstraße von Hainbrunn kommend in Richtung Hirschhorn. In einer Linkskurve kam ihr ein Lkw entgegen, sodass sie ausweichen musste. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Hinweise auf den flüchtigen Lkw-Fahrer nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer: 06272-93050 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen