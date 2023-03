Teilen

Wegen Bauarbeiten in der Hindemithstraße in Wixhausen fährt die Linie WX am Freitag (03.03.23) von 20 Uhr bis Betriebsende nur bis/ab „Hindemithstraße“. Die Haltestellen „Wixhausen Bahnhof“, „Brückengasse“, „Göthsbachstraße“ und „Bahnhofstraße“ entfallen in diesem Zeitraum.