Neue Besuchsregelungen am Alice-Hospital

Seit dem 1. März 2023 sind die meisten Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen. Unter anderem wurden fast alle verbliebenen Test- und Maskenpflichten aufgehoben. Das Alice-Hospital in Darmstadt hat daraufhin seine Besuchsreglungen angepasst.

Seit dem 1. März können Besucher und Besucherinnen ohne Anmeldung und ohne negativen Testnachweis ihre Angehörigen besuchen. „Nach drei Jahren der Einschränkung, freuen wir uns, dass unsere Patientinnen und Patienten nun wieder etwas unbeschwerter Besuch empfangen können,“ so Marcus Fleischhauer, kaufmännischer Geschäftsführer am Alice-Hospital. „Die Maskenpflicht bleibt noch bis zum 7. April 2023 bestehen. Wir haben diese auch auf unsere Beschäftigten ausgeweitet, um für unsere Patientinnen und Patienten einen umfangreicheren Schutz zu bieten“.

In den patientennahen Bereichen gilt die Maskenpflicht sowohl für Besucher und Besucherinnen als auch für Beschäftigte im Alice-Hospital. Die Besuchszeiten sind montags bis freitags von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Wir bitten die Besucher aus Gründen der Rücksichtnahme gegenüber Mitpatienten nur maximal zwei Besucher gleichzeitig zu empfangen,“ ergänzt Fleischhauer. Lediglich im Isolationsbereich und auf der Intensivstation sind Besuche nur in Absprache mit dem Pflegepersonal möglich.

Über die neuen Besuchsregelungen werden sich vor allem Geschwisterkinder der Neugeborenen im Alice-Hospital freuen, die ihre neugeborene Schwester oder Bruder nun wieder in der Klinik besuchen dürfen. „Dass wir diese Einschränkung nun ebenfalls zurücknehmen können, ist für uns ein weiterer Schritt zur Normalität im Krankenhaus.“

Die neuen Regelungen bringen noch weitere Änderungen mit sich. So können einige Räume, die zweitweise als Testcenter oder Isolierzimmer umgenutzt wurden, wieder zurückgebaut werden. Patienten und Angehörige dürfen sich wieder mehr im Krankenhaus bewegen. „Im April wird unser Krisenstab nach über 100 Sitzungen voraussichtlich das letzte Mal tagen und wir alle hoffen, dass wir ihn nicht in ein paar Monaten reaktivieren müssen.“

Bild: Claus Völker

Quelle: Stiftung Alice-Hospital