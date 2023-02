Kriminelle geben vor Wasserleitungen zu prüfen und erbeuten Schmuck

Teilen

Zwei noch unbekannte Männer hatten am Montag (20.02.23) in der Kittlerstraße nichts Gutes im Sinn. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte das Duo gegen 12.45 Uhr bei einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses und gaben vor, Handwerker zu sein, beauftragt damit, die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Im guten Glauben gewährte die Darmstädterin den beiden Unbekannten Einlass.

Während einer der Unbekannten die Dame in ein Gespräch verwickelte, suchte sein Begleiter nach Beute. Als das Duo die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die hilfsbereite 78-Jährige das Fehlen ihres Schmuckes.

Beide Männer wurden auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahre geschätzt, beide waren dunkel bekleidet und trugen FFP2-Masken. Nähere Details zur Beschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die das Duo möglicherweise in Tatortnähe beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen