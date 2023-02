26-jähriger Student aus Darmstadt durch Fahrradunfall querschnittsgelähmt: Spendenaufruf gestartet

Teilen

Der Darmstädter Student Mark Skarupa (26) ist, was man normalerweise einen Vollblutssportler nennt. Egal welche Sportart er angeht, er kann einfach alles und findet Spaß an fast jeder Möglichkeit, sich zu bewegen und draußen zu sein. Besonders hat es ihm das Mountainbiking angetan.

„Mountainbiken war schon immer Marks große Leidenschaft. Jede freie Sekunde hat er seinen Rädern gewidmet, egal ob auf Trails, Trails bauen oder zu Hause beim Rumschrauben. Mark liebt nicht nur Mountainbiken, sondern eigentlich alles, was mit Bewegung zu tun hat“, beschreibt Marks Schwester Carolina das große Hobby ihres Bruders.

Doch mit nur 26 Jahren traf Mark das Schicksal Mitte Februar 2023 unfassbar hart: Denn bei einem Ausflug mit dem Mountainbike stürzte er so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. „Mark hat einen außerordentlichen Kampfgeist und eine unglaublich positive Denkweise. Deswegen weiß ich, dass wenn es jemand schafft, das Beste aus dieser Situation zu machen, dann ist es mein Bruder. Ich habe dieses Spendenkonto erstellt, als Möglichkeit, Mark zu unterstützen. Mit allen Herausforderungen, die jetzt kommen werden, gehen natürlich auch Kosten einher. Wenn es so weit ist, möchten wir ihm das selbstständige Wohnen in einer behindertengerechten Wohnung ermöglichen und ihn bei seinen neuen sportlichen Plänen unterstützen.“

Um Mark zu helfen, rief seine Schwester einen Spendenaufruf auf GoFundMe ins Leben. 50.000€ möchte Carolina Skarupa so mindestens für ihren Bruder sammeln, in einer unglaublichen Welle der Solidarität kamen bereits knapp 34.000€ für den 26-Jährigen zusammen.

→ Link zu der GoFundMe-Kampagne