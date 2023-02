Rüsselsheim: Unfall im Gegenverkehr auf der L3482 zwischen Nauheim und Bauschheim

Teilen

Am Abend des Rosenmontags (20.02.23) kam es kurz vor 20 Uhr auf der L3482 zwischen Nauheim und Bauschheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrer verletzt wurden.

Ein 34-Jähriger Groß-Gerauer fuhr in Richtung Nauheim, ein 35-Jähriger Rüsselsheimer kam ihm entgegen. Auf gerader Fahrbahn geriet der 34-Jährige laut Zeugenaussagen plötzlich in den Gegenverkehr und erfasste den Pkw des 35-Jährigen an dessen linker Fahrzeugfront. Beide Fahrer wurden durch Ersthelfer aus ihren Fahrzeugen befreit und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim 34-Jährigen besteht der Verdacht, dass er den Unfall mit über 2 Promille verursacht hat, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrer erlitten nur leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus am selben Abend wieder verlassen.

An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 EUR. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Landstraße für ca. 4 Std. teilweise vollgesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen