Raunheim: Vollsperrung der Aschaffenburger Straße nach schwerem Verkehrsunfall

Am Freitag (17.02.23), kurz vor Mitternacht, befuhr ein 21 jähriger Raunheimer mit seinem PKW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn, verlor der junge Verkehrsteilnehmer, kurz nach der dortigen Verkehrsinsel, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Der 26 jährige Fahrzeuglenker aus Nordrhein-Westfalen versuchte noch mit seinem PKW auszuweichen, konnte aber letztendlich den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Aufprall beider Fahrzeuge war so heftig, dass der auswärtige Fahrzeuglenker in seinem PKW eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr aus Raunheim befreit werden musste. Im Anschluss hieran wurde er, schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt, ins GPR-Klinikum nach Rüsselsheim verbracht. Dessen Beifahrerin musste verletzt zu weiteren Beobachtung ins Klinikum nach Darmstadt transportiert werden. Die 4 Insassen im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden zum Teil leicht verletzt und konnten nach der Erstversorgung entlassen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt 14000 Euro geschätzt wird. Beide PKW mussten dementsprechend abgeschleppt werden. Die Aschaffenburger Straße war für 2,5 Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen