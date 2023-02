Auf frischer Tat ertappt und mit Haftbefehl gesucht – Festnahme und Vollstreckung

Teilen

Bei dem Versuch, Waren aus einem Darmstädter Supermarkt in der Frankfurter Straße zu entwenden, ist ein 34 Jahre alter Mann am Samstagabend (11.02.23) auf frischer Tat ertappt und noch am Tatort von Polizeibeamten des 3. Reviers festgenommen worden.

Gegen 18.45 Uhr klickten die Handschellen, nachdem sich der Festgenommene zuvor bereits gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft hatte. Doch dem nicht genug. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Ertappte bereits polizeilich bekannt und mit einem Haftbefehl, erlassen vom Amtsgericht Darmstadt, gesucht wurde. Somit endete der Abend des 34-Jährigen nach Abschluss aller Maßnahmen und der Einleitung eines neuen Verfahrens mit der Vollstreckung des Haftbefehls und er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen