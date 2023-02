Gundernhausen: Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen abgebrannt

Teilen

Am Samstagabend (11.02.23) wurden um 20.35 Uhr durch mehrere Anwohner aus Gundernhausen über Notruf „Hohe Flammen“ aus dem Ortsrandbereich „Alter Darmstädter Weg“ gemeldet. An der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass ein Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen mitsamt dreier Anhänger, circa 40 Raummeter Brennholz sowie 30 Strohballen aus bisher unbekannter Ursache in Vollbrand geraten war. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand, der zu erwartende Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Das Feuer war um 22.15 Uhr größtenteils abgelöscht. Die Brandursachenermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat 10 der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg aufgenommen werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Roßdorf, Gundernhausen und Dieburg, des Rettungsdienstes und der Polizeistation Ober- Ramstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen