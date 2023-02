Teilen

Ein Fußgänger ist am Montag (06.02.2023), gegen 09:30 Uhr, in der Möwenstraße auf Höhe des Alldrink-Getränkemarktes in Lampertheim angefahren worden. Die Unfallverursacherin entfernte sich mit ihrem grauen Kleinwagen von der Unfallstelle, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Wer Hinweise zu der Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim, unter 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen