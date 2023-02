50. Friedenskundgebung auf dem Friedensplatz in Darmstadt

Teilen

Am Samstag (4. Februar 2023) findet die Friedenskundgebung anlässlich des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 zum mittlerweile 50. Mal statt. Unter anderem wird auch der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Jochen Partsch, eine Ansprache halten.

Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte sich in Darmstadt ein breites „Bündnis für die Ukraine“ gebildet, das damals für den 26. Februar 2022 zur einer Friedenskundgebung aufgerufen hatte.

Seit diesem Tag, fast vor einem Jahr, haben mittlerweile an jedem Samstag Kundgebungen stattgefunden. Vorwiegend auf dem Friedensplatz, zeitweise auf dem Georg-Büchner-Platz und einige wenige Male auf dem Karolinenplatz.

Und noch immer kommen Samstag für Samstag mehrere 100 Menschen zu den Kundgebungen und zeigen somit ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und mit den Geflüchteten, die in Darmstadt willkommen sind. In eindrucksvollen Reden werden immer wieder Hilfen für die Ukraine eingefordert, Schicksale der Menschen in der Ukraine in sehr persönlicher Form geschildert und in kreativen Aktionen Spenden für die unterschiedlichsten Hilfsmaßnahmen gesammelt.

Eine gute Gelegenheit, unsere Solidarität mit der Ukraine zahlreich zu zeigen und für Frieden und Freiheit sowie Demokratie zu werben.

Alle Menschen aus Darmstadt und Umgebung sind im Namen des „Bündnis für die Ukraine“ und des in Gründung befindlichen Vereins „UkraiDa“ aufgerufen, an diesem Tag um 10.30 – 12.00 Uhr zum Friedensplatz zu kommen.

