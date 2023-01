Wald-Michelbach: Fahrzeuge kollidieren auf Landstraße – Zeugen gesucht

Teilen

Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters befuhr am Donnerstag (26.01.23), gegen 16.45 Uhr, die Landesstraße 3120 von der Kreidacher Höhe in Richtung Wald-Michelbach. Aus bislang unklarer Ursache kam es anschließend zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 35 Jahre alten Autofahrerin. Die Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Landesstraße musste für circa drei Stunden teils voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach und Mitarbeiter des Ordnungsamts im Einsatz.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden. Insbesondere bitten die Ordnungshüter einen Mann, der hinter der Frau fuhr, das Geschehen möglicherweise beobachtete und auch kurz an der Unfallstelle anhielt, um Kontaktaufnahme.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen