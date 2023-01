Ginsheim-Gustavsburg: Angerempelt und bestohlen – Trickdiebe erbeuten Geldbörse

Teilen

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (25.01.23), in Ginsheim-Gustavsburg, eine 69 Jahre alte Frau beim Verlassen eines Busses in der Dr.-Kitz-Straße bestohlen. Gegen 16.30 Uhr war die Seniorin dort von einer angeblich hilfsbedürftigen Frau zunächst abgelenkt und beim Aussteigen, sowie später zu Fuß nochmals, von einem Mann kurz angerempelt worden. Zu Hause bemerkte die Seniorin anschließend, dass ihr Rucksack geöffnet und die Geldbörse entwendet worden war. Mit der darin befindlichen Bankkarte wurden später mehrere hundert Euro abgehoben.

Der „Anrempler“ ist etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine grüne Camouflage-Jacke und hatte eine auffallend knollenartige Nase. Die Frau ist etwa 70 Jahre alt, 1,60 Meter groß. Sie hat graue Haare und trug eine graue Jacke, Jeanshose und eine bunte/rötliche Stofftasche bei sich. In ihrer Begleitung wurden zuvor von der Seniorin noch ein weiterer Mann mit schwarzen, glatten Haaren und eine etwa 30 Jahre alte Frau bemerkt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachten konnten oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist die für diesen Fall zuständige Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu erreichen.