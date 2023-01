Untersuchungshaft nach Festnahme – Rauschgift bei 42-Jährigem sichergestellt

Teilen

Nach seiner Festnahme am Mittwoch (18.01.23) in Darmstadt wurde ein 42 Jahre alter Beschuldigter am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Er steht aufgrund bisheriger Ermittlungen des Kommissariats 34 im Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben.

Der Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergab sich zunächst aus einem Zeugenhinweis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin vom Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für das von dem Beschuldigten gemietete Apartment Am Kavalleriesand sowie für dessen Wohnung im bayrischen Kitzingen erlassen.

Mit Unterstützung von Zivilfahndern durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch das Apartment. Hierbei konnten über 3000 Gramm Marihuana und mehr als 500 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift durch Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen konnten wenige Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.