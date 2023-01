24 Erzieherinnen erhalten Zertifikate – Fortbildungsreihe der VHS Darmstadt-Dieburg erfolgreich beendet

Teilen

In der Kalenderwoche 02/2023 endete die Fortbildungsreihe Qualifizierung zur Praxisanleitung von Berufspraktikanten und -praktikantinnen im Berufsschulzentrum Landrat-Gruber-Schule in Dieburg. 24 Teilnehmerinnen erhielten ihre Zertifikate von der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg. An acht Fortbildungstagen erfuhren die Erzieherinnen mehr über die Möglichkeiten der Anleitung von Berufspraktikanten in Kindertagesstätten.

Die beiden Dozentin Gerlinde Ries-Schemainda und Christiane Schweitzer vermittelten neben den Rahmenbedingungen und gesetzlichen Grundlagen des Anleitungsprozesses auch kreative Möglichkeiten der Wissensvermittlung und Konzepterstellung. Die Qualifizierung ist angelehnt an die trägerübergreifenden Rahmenvereinbarungen zur Praxisanleitung an die Ausbildungsverordnung der Fachschulen für Sozialwesen in Hessen und erfolgt in Kooperation mit der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg im Rahmen des HESSENCAMPUS.

Die nächste Reihe beginnt bereits im Juni 2023 und Interessierte Erzieherinnen und Erzieher können sich per E-Mail an vhs [at] ladadi [dot] de oder auf www.vhs.ladadi.de informieren und anmelden.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg