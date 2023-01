Diplomatie und Waffenstillstand statt Eskalation – Vortrags- und Diskussionsveranstaltung

Teilen

Zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Diplomatie und Waffenstillstand statt Eskalation“ laden das Evangelische Dekanat Darmstadt und das Darmstädter Friedensbündnis für Donnerstag, 26. Januar 2023, 19 Uhr, ins Offene Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt ein. Es referiert der Arzt Matthias Jochheim von der Organisation Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs, Regionalgruppe Frankfurt (IPPNW). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Nato-gestützten militärischen Gegenoffensive wurde eine kriegerische Eskalationsspirale in Gang gesetzt, die das Töten und die Verwüstungen in der Ukraine verlängert, den weltweiten Hunger verschärft und die Gefahr eines Atomkrieges erhöht. Die Internationale Organisation Ärzt*innen gegen den Atomkrieg (IPPNW) warnt besonders angesichts des Risikos einer nuklearen Konfrontation vor einer weiteren Verhärtung der Fronten und sucht nach diplomatischen Wegen zu einem Waffenstillstand. Matthias Jochheim stellt an diesem Abend internationale Verhandlungsinitiativen und diplomatische Lösungsvorschläge vor und diskutiert über Forderungen der IPPNW.

Der Vortrag ist Teil der Reihe des Darmstädter Friedensbündnis zu Hintergründen des Krieges in der Ukraine.