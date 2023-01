Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Teilen

Am Montag (02.01.2023), gegen 14:00 Uhr, kam es in Eberstadt auf der Heidelberger Landstraße/Ecke Stresemannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw mit Anhänger befuhr die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Bickenbach, als dieses ein auf dem Anhänger befindliches Kupplungsschloss verlor. Ein nachfahrendes Fahrzeug fuhr über dieses und wurde hierdurch stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen