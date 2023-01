EAD sammelt ausgediente Weihnachtsbäume ein – Von Schmuck und Lametta befreien – 40 Sammelstellen im gesamten Stadtgebiet

Teilen

Wie in jedem Jahr können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume (ausgenommen Plastikbäume) an zahlreichen Sammelstellen im Stadtgebiet ablegen. Von dort entsorgt sie der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), der die Sammelplätze vom 6. Januar bis einschließlich 27. Januar 2023 regelmäßig anfährt. Da die Bäume auf der Darmstädter Kompostierungsanlage verarbeitet werden, müssen sie restlos von Weihnachtsschmuck befreit sein. Bleilametta kann am Recyclinghof des EAD im Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt, montags, dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 13 Uhr kostenfrei abgegeben werden.

Insgesamt stehen im Stadtgebiet 40 Sammelstellen zur Verfügung:

Edelsteinviertel:

Am Molkenbrunnen (bei den Altglascontainern)

Im Stadtzentrum:

Riegerplatz

Viktoriaplatz an der Emilstraße

Kirschenallee (an der Mauer bei der Fa. Donges)

Hahne-Schorsch-Platz am Rhönring

Taunusplatz an der Kranichsteiner Straße

Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Liebfrauenstraße

Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Beckerstraße

Komponistenviertel

Washingtonplatz an der Litfaßsäule

Im Emser/Flotowstraße

Waldkolonie

Eifelring (Osteingang des Waldfriedhofes)

Verlegerviertel

Marienplatz in Richtung Sandstraße

Darmstadt West

Bessunger Straße 125 (ehemaliges Bauaufsichtsamt)

Anne-Frank-Straße an den Altglascontainern Ecke Heimstättenweg

Pulverhäuserweg am Buswendeplatz

Bessungen

Herdweg/Niebergallweg

Forstmeisterplatz am Brunnen/Bessunger Straße

Moosbergstraße/Mendelssohnstraße

Woogsviertel

Darmstraße/Gerviniusstraße an der Litfaßsäule zur Rudolf-Mueller-Anlage

Paulusviertel

Hobrechtstraße/Osannstraße

Wixhausen

Seegartenstraße/Bahnhofstraße (alter Kirchweihplatz)

Verdistraße (östlich der Volksbank)

Arheilgen

Im Elsee (Spielplatz)

Blütenallee/Nelkenweg Wilhelm-Busch-Weg

Wachtelweg/Steinstraße

Grillparzerstraße (gegenüber Stadtteilschule Arheilgen – nicht am Thomas-Mann-Platz)

Kranichstein

Bartningstraße/Esselbornstraße

Parkstraße/Am Lindgraben (Am Waldrand)

Rodgaustraße/Messeler Straße

Bartningstraße/Gruberstraße an der Brentanoanlage

Elisabeth-Selbert-Straße/Borsdorffstraße am Strahringerplatz

Eberstadt

Reuterallee/Mecklenburgerstraße (Parkplatz)

Brandenburger Straße (Andersenschule)

Eberstädter Marktstraße/Oberstraße (Parkplatz)

Mühltalstraße (Parkplatz am Schwimmbad)

Pestalozzistraße/Pfungstädter Straße

In der Kirchtanne

Von-Ketteler-Straße/Carlo-Mierendorff-Straße

Franklinstraße (vor der Quartierswerkstatt)