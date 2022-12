Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit Flucht

Teilen

Am Sonntag (25.12.2022) kam es um kurz nach 05:00 Uhr in der Straße Ziegelwaldweg in Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigen Insassen.

Eine Anwohnerin hatte zur genannten Zeit ein lautes Geräusch, ausgehend von einem Verkehrsunfall wahrgenommen und mehrere Personen, die sich fußläufig von der Unfallstelle entfernt hatten. Es wurden zwei parkende PKW, eine Straßenlaterne und eine Mauer beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde ebenfalls stark beschädigt vor Ort festgestellt.

Erste Verdachtsmomente verdichteten sich gegen einen 18-jährigen Groß-Umstädter, der im Anschluss an seiner Wohnanschrift im augenscheinlich berauschten Zustand angetroffen und festgenommen werden konnte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Unfallfahrzeug wies jedoch etliche Schäden auf, die nicht mit der Unfallstelle im Ziegelwaldweg korrespondieren. In diesem Zusammenhang ist es nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge durch das verursachende Fahrzeug beschädigt wurden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder, werden gebeten sich auf der Polizeistation Dieburg zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen