Pfungstadt: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

Teilen

Am Donnerstag ( 22.12.2022) kam es gegen 09:35 Uhr Uhr auf der Bergstraße in Pfungstadt in Höhe einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Pfungstädterin leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Pfungstädterin mit ihrem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Fahrbahnverengung aufgrund einer eingerichteten Baustelle kam der Radfahrerin ein 34-jähriger Alsbacher mit seinem PKW in besagter Engstelle entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Radfahrerin nach rechts aus, stieß anschließend gegen eine Warnbake und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht an der Hand. Ein der Radfahrerin nachfolgender PKW-Fahrer half der Radfahrerin anschließend auf.

Dieser PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 06157 95090) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen