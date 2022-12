Teilen

Am Dienstagmorgen (13.12.22) kam es auf der Landstraße 3065 zwischen Otzberg-Lengfeld und Groß-Umstadt gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Unfall (wir haben berichtet), bei dem eine 20-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach dem schweren Verkehrsunfall ist die 20-Jährige am 23. Dezember 2022 in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.