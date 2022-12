Weiterstadt: Mülltonnen geraten in Brand – Polizei ermittelt

Teilen

Nachdem in der Nacht zum Samstag (16.-17.12.22) in Weiterstadt drei Mülltonnen auf einem Grundstück in der Berliner Allee in Brand gerieten, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer von den Anwohnern zwischen 24 Uhr und 1 Uhr entdeckt und von ihnen glücklicherweise auch rasch gelöscht. Im Nachgang wurde die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Der verursachte Schaden, der auch die angrenzende Hausfassade betrifft, wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt. Mit der Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist das Kommissariat 10 betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen