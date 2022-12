Teilen

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) und ihre Einrichtungen haben in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für den Benutzungsbetrieb geschlossen. Die ULB Stadtmitte öffnet wieder am 02.01.23, alle anderen Einrichtungen der TU gehen in eine verlängerte Weihnachtspause bis zum 08.01.23.