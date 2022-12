Pfungstadt: Verkehrsunfall ruft Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan – Zeugen gesucht

Teilen

Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag (07.12.22) in Pfungstadt die Seeheimer Straße in Richtung Seeheim und kollidierte gegen 17.45 Uhr mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Das geparkte Auto stieß durch den Aufprall gegen einen Stromverteilerkasten. Das Auto der Fahrerin kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Die eingesetzten Beamten fanden die kurzzeitig bewusstlose Frau eingeklemmt in ihrem Fahrzeug vor. Mit Hilfe der Feuerwehr gelang es, die Autofahrerin aus dem Fahrzeug zu holen. Anschließend versorgte der Rettungsdienst die Dame und brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand durch den Unfall ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509 – 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen