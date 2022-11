Eberstadt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden und verletztem Kind

Teilen

Am Mittwoch (23.11.2022), gegen 14:30 Uhr, kam es auf der BAB 5, Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand und ein kleines Mädchen leicht verletzt wurde.

Ein unbekannter PKW überquerte unmittelbar vor der AS Eberstadt unvermittelt und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, vom linken Fahrstreifen kommend, den rechten Fahrstreifen und verließ an der AS Eberstadt die BAB. Um einen Unfall zu vermeiden, musste ein ebenfalls noch unbekannter LKW, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, stark bremsen und auf den linken Fahrstreifen ausweichen. In der Folge musste eine 32 jährige Fahrerin aus dem Landkreis DA-DI ihren Pkw Skoda auf dem linken Fahrstreifen stark abbremsen, um ein Auffahren auf den LKW zu vermeiden. Ein nachfolgender 81 jähriger Fahrer aus Bensheim konnte mit seinen Klein-Lkw Daimler Sprinter nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Skoda auf.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 18.000 EUR. Ein 5-jähriges Mädchen aus dem Pkw Skoda wurde infolge des Unfalles leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem PKW machen können, der ohne jegliche Rücksichtnahme an der AS Eberstadt abgefahren war. Weiterhin wird der/die LKW-Fahrer/in gesucht, der abbremsen und ausweichen musste, um einen Unfall mit diesem PKW zu vermeiden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen