Reh ausgewichen – Fahrzeug landet im Graben – Fahrer leicht verletzt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (20.11.2022) befuhr ein 22-jährige Griesheimer gegen 00:35 Uhr mit seinem BMW die L3303 aus Pfungstadt kommend in Fahrtrichtung Griesheim, als ca. 400 m nach dem Griesheimer Wasserwerk ein Reh von rechts auf die Fahrbahn rannte. Geistesgegenwärtig versuchte der Griesheimer mit seinem Fahrzeug auszuweichen, um eine Kollision mit dem Reh zu verhindern.

Im Rahmen dieses Fahrmanövers verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und lenkte dieses über einen Baumstumpf in den rechten Graben. Glücklicherweise wurde der 22-jährige Griesheimer hierbei nur leicht verletzt und ist mit einem Schock davongekommen.

Zwecks weiterer Untersuchungen wurde der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dessen Fahrzeug ist Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR (wirtschaftlicher Totalschaden) entstanden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen