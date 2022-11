ENTEGA installiert Nachtkennzeichnung für Windparks

Teilen

Der Ökoenergieversorger ENTEGA rüstet aktuell seine Onshore-Windparks mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung aus. Dies ermöglicht es, dass die nachts meist rot blinkenden Lampen auf den Windkraftanlagen ausgeschaltet bleiben. Die Lampen werden zukünftig nur dann eingeschaltet, sobald sich ein Flugzeug oder Hubschrauber dem Windpark in einer bestimmten Entfernung nähert. Dadurch reduziert sich die nächtliche Wahrnehmung für Mensch und Umwelt aufgrund der blinkenden Beleuchtung erheblich. Die Systeme funktionieren automatisch, indem das BNK-System (Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung) im Windpark die Transpondersignale aus den Flugobjekten registriert und für das Anschalten der Lampen sorgt. Aktuell wurden die Windenergieanlagen in Groß-Umstadt auf dem Binselberg umgerüstet, nachdem der Probebetrieb bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Inbetriebnahme erfolgt in Kürze.

Quelle: ENTEGA AG