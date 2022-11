Eberstadt: 52-Jähriger nach verbalen Drohungen und Belästigung vorläufig festgenommen – Anzeige und Blutprobenentnahme

Teilen

Weil er eine 18-Jährige und ihr Freundin am Dienstag (15.11.22) verbal bedroht und sexuell beleidigt haben soll, wird sich ein 52 Jahre alter Mann aus Darmstadt strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 20 Uhr hatte der unter dem Einfluss von Alkohol stehende Tatverdächtige die jungen Frauen in der Heidelberger Straße an der Haltestelle „Modaubrücke“ angesprochen und belästigt. Die alarmierten und hinzueilenden Ordnungshüter nahmen den Darmstädter vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutprobenentnahme. Zuvor hatte ein Atemalkoholtest den Wert von 0,8 Promille angezeigt. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und dem Abschluss aller polizeiliche Maßnahmen wurde der 52-Jährige nach Hause entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen