Nackter Mann auf Straße ruft Polizei auf den Plan

Teilen

Ein nackter Mann, der sich auf der Straße in Darmstadt im Kreuzungsbereich Bleichstraße / Kasinostraße aufhielt und dort laut Zeugen offenbar versuchte Autos anzuhalten, löste am frühen Samstagmorgen (12.11.22) den Einsatz der Polizei aus. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 3 Uhr die Ordnungshütenden verständigt und den vollständig entblößten Mann gemeldet. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten trafen den Beschrieben noch vor Ort an und nahmen den außer Rand und Band Geratenen fest. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 34-Jährige mit einem Rettungswagens in eine Fachklinik gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen