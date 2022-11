Diebe versuchen Handtasche wegzureißen – Augenzeugen gesucht

Zwei noch unbekannte Diebe haben am Dienstagabend (01.11.22) versucht, an die Handtasche einer Passantin in der Rheinstraße in Darmstadt zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 23.45 Uhr zwischen Marktplatz und Luisenplatz, auf Höhe eines Schnellimbisses. Dort war das dubiose Duo einer 25-Jährigen und ihrer Begleiterin gefolgt und hatte versucht, der Darmstädterin die Tasche wegzureißen. Aufgrund ihrer sofortigen Gegenwehr ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Marktplatz. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei 20 bis 30 Jahre alte Männer gehandelt haben soll, die auf eine Körpergröße zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt wurden. Einer der Flüchtenden trug eine Jacke in der Farbe Beige und eine schwarze Kappe auf dem Kopf.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen