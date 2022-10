Fahrgastbeirat fordert Zusatzhaltestellen für Ersatzbusse nach Arheilgen und Kranichstein

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 12. Oktober 2022 gaben HEAG-Mobilo und die Stadt Darmstadt bekannt, dass nun von Montag dem 31. Oktober bis zum Ende der Sommerferien 2023 endgültig der schon mehrfach praktizierte Schienenersatzverkehr (SEV) durch die Buslinien 8E nach Arheilgen und 5E nach Kranichstein stattfinden wird (wir haben berichtet). Der DADINA-Fahrgastbeirat bedauert die Probleme bei der Bereitstellung von Straßenbahnfahrzeugen, die letztlich auch durch Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen aus ukrainischer Produktion begründet ist. Durch die Aufgabe des Pendelverkehrs der Linie 4 von Arheilgen nach Kranichstein werden dringend benötigte Straßenbahnen für das restliche Gesamtnetz verfügbar und die Ersatzbusse 8E und 5E bringen immerhin umsteigefreie Direktverbindungen nach Arheilgen und Kranichstein mit sich. Auch die direkte Verbindung vom Nordbahnhof zum Luisenplatz durch den 8E wird vom Stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrgastbeirats Bernd Rohrmann begrüßt.

Allerdings hat der DADINA-Beirat schon seit dem Beginn der Bauarbeiten auf der Frankfurter Straße im Jahr 2021 Verbesserungen der SEV Linie 5E gefordert. Es ist völlig unverständlich, dass die Linie 5E vom Nordbad/Berufsschulzentrum ohne Halt bis zum Luisenplatz durchfährt. Ein Stopp an den vorhandenen Haltestellen Heinheimer Straße und Pützerstraße würde den Martinsviertlern und Kranichsteinern viele direkte Beziehungen z. B. zu den beiden Krankenhäusern und zur Mathildenhöhe ermöglichen, die jetzt nur über den Luisenplatz erreichbar sind. Nach eigener Beobachtung kann es auch nicht an der maximal zweiminütigen Verlängerung der Umlaufzeiten liegen, denn an den Endstationen der Ersatzbuslinie 8E und 5E standen bisher regelmäßig 2 Busse in Warteposition. Nicht nachvollziehbar ist auch die Tatsache, dass die 5E Busse nicht am Kranichsteiner Bahnhof direkt halten: Hier existiert eine Bedarfs-Bushaltestelle der DB für ihre eigenen Ersatzbusfahrten, die von der HEAG-Mobilo genutzt werden könnte – stattdessen müssen die ankommenden Fahrgäste zum Umstieg auf die Regionalbahn nach Dieburg schon an der Schleifmühle aussteigen und 300 m laufen. Der DADINA-Fahrgastbeirat fordert Stadt und HEAG-Mobilo nochmals nachdrücklich auf, diese einfachen Maßnahmen zur Verbesserung der Haltestellenbedienung für die einjährige Laufzeit des Schienenersatzverkehrs kurzfristig umzusetzen.

Quelle: DADINA-Fahrgastbeirat