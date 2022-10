Bürgerhaushalt 2.0: „Unser Vorschlag für die Politik“ – Abstimmung geht weiter

Kreative Begrünung und Baumpflanzung im Stadtgebiet, Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt, Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Energiesparmaßnahmen. Unter dem Motto „Unser Vorschlag für die Politik“ konnten Bürgerinnen und Bürger der Wissenschaftsstadt Darmstadt Vorschläge und Projektideen für die Stadtpolitik sammeln. Auf der Beteiligungsplattform www.da-bei.darmstadt.de und analog über eine Vorschlagspostkarte haben Interessierte seit dem 19. September 2022 insgesamt 91 Ideen eingereicht.

„Auch in diesem Jahr haben die Darmstädterinnen und Darmstädter wieder zahlreiche Vorschläge und Anregungen an die Stadtpolitik gerichtet und pfiffige Projektideen gesammelt. Es ist schön zu sehen wie motiviert sich unsere Bürgerinnen und Bürger einbringen, um unsere Stadt noch weiter zu optimieren, denn nur gemeinsam können wir wirklich gute Ergebnisse erzielen und aufregende Projekte umsetzen“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Die unter dem Motto „Unser Vorschlag für die Politik“ gesammelten Beiträge werden jetzt vom Büro der Bürgerbeauftragten daraufhin geprüft, ob die Ideen umsetzbar sind und ob die Wissenschaftsstadt zuständig ist. Bereits ab dem 31. Oktober kann dann online auf www.da-bei.darmstadt.de über alle zugelassenen Ideen abgestimmt werden. Dabei erfolgt die Abstimmung stadtteilbezogen: Pro Stadtteil und für die Gesamtstadt wird jeweils ein Gewinner gekürt, der es in die Top-10-Vorschläge schafft. Im Anschluss beraten die politischen Gremien über diese Top-10-Vorschläge.

Durchgehend bis zum 13. November 2022 haben alle Bürgerinnen und Bürger außerdem noch die Chance, eigene Projektideen vorzustellen und für deren selbstständige Umsetzung eine finanzielle Förderung von der Stadt Darmstadt zu erhalten. „Unser Projekt für die Stadt“ richtet sich an alle, die gerne selbst aktiv werden möchten und Unterstützung für die eigene Projektidee benötigen. Alle Projektideen, die bis zum 13. November eingehen, werden zunächst vom Büro der Bürgerbeauftragten auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und danach von der Bürgerjury begutachtet. Abschließend berät die Stadtverordnetenversammlung im 1. Quartal 2023 die Förderempfehlungen der Bürgerjury. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt gute Projektideen mit bis zu 5.000 Euro aus dem Bürgerbudget.

