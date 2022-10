40-Jähriger will helfen und wird leicht verletzt – Zeugen gesucht

Bei dem Versuch, am Dienstag (18.10.22) einen Streit zwischen zwei Personen schlichten zu wollen, ist ein 40-Jahre alter Mann aus Griesheim von einem der Streitbeteiligten leicht verletzt worden.

Gegen 11.15 Uhr war der beherzte Griesheimer in der Schlossgartenstraße und dort im Bereich Herrngartens auf die zwei Kontrahenten aufmerksam geworden und hatte beherzt helfen wollen. Dabei wurde er von einem der Männer mit einem noch unbekannten Gegenstand in die Hand gestochen und musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Kommissariat 43 hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten und Hinweise zu den beiden Streitbeteiligten, beziehungsweise zu dem Täter mit dem spitzen Gegenstand, geben können.

Dieser wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine Mütze und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen