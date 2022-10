Darmstädter Sportstätten werden mit Defibrillatoren ausgestattet

In den bevorstehenden Herbstferien stattet die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG) ihre Sporthalle am Berufsschulzentrum, die Böllenfalltorhalle, die Kasinohalle sowie die Rollsporthalle mit Defibrillatoren aus. Die Hirtengrundhalle folgt, sobald deren Sanierung beendet ist.

An die Installation der Geräte anknüpfend wird das gesamte Sportstätten- und DSG-Personal zeitnah in deren Funktionsweise eingewiesen und darin geschult, wie man sich in einem Notfall richtig verhält. „Mit den vorhandenen Defibrillatoren versetzen wir unsere Beschäftigten in die Lage, schnell und effektiv Hilfe zu leisten und Leben zu retten“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Ein Defibrillator kann im Falle eines Herz-Kreislaufstillstands helfen, das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus zu versetzen.