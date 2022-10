Hochwertige Kameraausrüstung aus Kofferraum gestohlen – Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor

In der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Montagabend (17.10.22) haben sich Kriminelle in der Liebfrauenstraße in Darmstadt gewaltsam Zugang zu einem geparkten schwarzen Opel Corsa verschafft und aus dem Kofferraum eine hochwertige Kameraausstattung im Wert mehrerer Tausend Euro entwendet.

Wie die Täter schlussendlich in das Auto gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen, mit denen die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut ist. Die Beamtinnen und Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute (Rufnummer 06151/9690).

Zudem nehmen die Ordnungshüter den aktuellen Fall zum Anlass und geben zu bedenken: Ein Auto ist kein Tresor! Oft reichen den Kriminellen wenige Minuten aus, sich Zugang zum Fahrzeugraum zu verschaffen. Weder der Fußraum noch der Kofferraum sind geeignete Verstecke und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Diebstahl. Im besten Fall lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen